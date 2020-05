at // Der Coca-Cola-Weihnachtstruck macht wieder Station in Österreich. Im soeben anlaufenden TV-Spot wirkt sich sein Auftauchen unmittelbar aus. Ein Techniker nimmt Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb. Der Lichter-Glanz hat Folgen. Parksheriffs zerreißen Strafzettel. An Automaten gibt es Coca-Cola gratis. Geschenke schweden aus dem Himmel zur Erde. Publicis adaptiert den Coca-Cola-Spot zur "Zeit des Gebens". Der Spot ist ab sofort on air. atmedia.at Coca-Cola zum Schauen und Hören