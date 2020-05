Zeiler wird Turner Broadcasting-Manager

Zeiler kommentiert diesen Schritt als "Chance, um einige der wertvollsten Medienmarken der Welt weiter auszubauen und neue Geschäftsfelder gemeinsam mit Menschen zu entwickeln, die, wie Phil Kent und die Time Warner-Kollegen, meinen größten Respekt verdienen".



Zu Turner Broadcasting zählen die Medienmarke CNN, TNT, Cartoon Network und Turner Classic Movies. Der Konzern verdoppelte seine Größe in Latein-Amerika, ist strategische Partnerschaften in Japan und Korea eingegangen und kooperiert mit Warner Bros. und HBO um die Gesamtperformance des Konzerns mit 130 Programmen in 30 Sprachen und 200 Märkten weltweit auszubauen.



Zeiler ist für die gesamten Entertainment- und Kinder-Networks verantwortlich und führte einen Mitarbeiterstab von 3.800 Mitarbeitern in Europa, Lateinamerika und der asiatisch-pazifischen Region.