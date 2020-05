Zeiler sei Dank

Zeilerfreie Listen

Er hat sich für einen nicht ganz politikfreien Managementposten entschieden, der weitaus mehr Reputation, Würde und Wohlstand bringt als der Küniglberg-Thron. Und jetzt müssen wir uns mit dem selben Atemzug fürchten.



Zeiler steht nicht zur Verfügung. Wer wird dann wohl 2011 nächster Generaldirektor? Schreckliches aus den ständig und heiß brodelnden Gerüchteküchen der Branchen-Auguren wird uns serviert werden. Nachdem Zeiler ja schon für nahezu alle Posten im ORF als Nachfolger gehandelt wurde, abgesehen vom Portier und dem Fuhrpark-Verwalter, fehlt jetzt ein Alpha-TV-Mann auf dem Spekulationsspickzettel.



Wir müssen uns fürchten ob wieder Gerd Bacher als Nachfolger von Alexander Wrabetz ins Spiel gebracht wird. Karl Krammer, Kurt Bergmann, Nikolaus Pelinka, Werner Amon sind sicher gelistet. Mal sehen ob Zeilers Lücke auf den exklusiven, geheimen Kandidatenlisten der investigativen Großmeister heimischer Magazin- und Zeitungsmedien auch mal mit Thaddäus Podgorski gefüllt sein wird. Josef Andorfer gehört doch auch auf diese Listen!



Und wer fehlt noch? Wer ist immer dabei? Und für wen ist nun der Weg auf den öffentlich-rechtlichen Sendethron frei, nachdem Zeiler und auch Helmut Brandstätter aus dem Rennen sind: Hans Mahr. Und wer wirds am Ende werden: Alexander Wrabetz. Er wird am Ende die Generaldirektion aus den Händen der Regierung erhalten. Weil er gut für die Medienpolitik ist und ihr gut tut, solange die Kuschelkoalition am Ruder ist.



Thomas Loser