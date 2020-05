Zeiler ist positiv überrascht

int // "Das vierte Quartal war, verglichen mit den neun Monaten davor, signifikant besser. Und ich meine signifikant. Nahezu jeder Markt, in dem wir operativ tätig sind, überrascht uns positiv im vierten Quartal", erklärt RTL Group-CEO Gerhard Zeiler gegenüber Reuters. Er mahnte am Rande des Reuters Global Media Summit in New York jedoch zur Vorsicht. Zeiler: "Ich sage damit nicht, dass die Krise vorüber ist, nur das die Rückgänge viel, viel, viel geringer geworden sind." Skepsis bezüglich der Entwicklungen im kommenden Jahr sind weiterhin angebracht.