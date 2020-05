Zeiler erteilt ORF Absage

Ein leichter und schneller Entschluß

Zeiler begründet dies in der morgen erscheinenden Ausgabe von profil so: "Ich habe schon nach wenigen Gesprächen erkannt, dass es bei der Frage, wer der nächste ORF-Generaldirektor werden soll, wesentlichen Teilen der Politik nicht darum geht, wer das Unternehmen am besten führen kann, sondern wer willfährig parteipolitische Personalwünsche umsetzt." Diese Entscheidung fiel ihm, wie er sagt, "relativ leicht", denn "einem derartigen Anforderungsprofil hätte ich in keiner Weise entsprochen". Er sei, erklärt er weiter, aufgrund der parteipolitischen Realität rund um den ORF schnell zu einer Entscheidung gekommen.



profil, Nr. 23, Seite 24 ff., Kurier, Seite 47