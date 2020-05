Zeigt her eure Anzeigen

at // Die Verlagsgruppe News ruft zur Kür der besten Anzeigen. Zum fünften Mall sollen die Print-Sujets die im Laufe dieses Jahres erschienen sind von einer Fach- und einer Publikumsjury bewertet werden. Der Magazin Award wird in sieben Kategorien - Großformate, Klassiker, Klein & Fein, Innovativ & Kreativ, Magazinkampagnen, Online, Social sowie Non Profit - vergeben. Bis 31. Jänner läuft die Einreichfrist. Details zum Award unter www.magazinaward.at. atmedia.at