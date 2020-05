Zehn Jahre waren genug

at // "Ich bin entsetzt". Endlich meldet sich Kathrin Zechner, die Musical-Intendantin der Vereinigten Bühnen Wien, zur Situation des ORF zu Wort. "Ich habe jetzt mit Absicht zehn Jahre keinen Kommentar mehr zum ORF abgegeben", erklärt sie. Die frühere Programm-Intendantin - unter Gerhard Zeiler - kritisiert im Presse-Interview die Küniglberg-Machenschaften aus der dritten Person: "Von dem, was da geschieht, wendet sich die ORF-Kennerin und -Liebhaberin Zechner mit Grauen". Weniger manieriert meint sie: "Dabei ist die jetzige Krise vermeidbar, wenn man Leute ins Management setzt, die fähig sind, einen so großen Medienkonzern zu leiten." Zechner kann sich vorstellen, dass es den ORF irgendwann nicht mehr geben wird.