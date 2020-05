Zehn Jahre Heinzl sind genug

at // ATV trennt sich von Zugpferd Dominic Heinzl und dessen Society-Magazin "Hi Society". Der am 31. Dezember auslaufende Produktionsvertrag mit Chili-TV wird nicht verlängert. Zehn Jahre "Hi Society" scheinen für ATV genug. Ludwig Bauer, ATV-Geschäftsführer, komplimentiert Heinzl hinaus: "Nach über zehn Jahren ist die Society-Berichterstattung über Partys, Promis, Restaurant- und Geschäftseröffnungen an ihrem Zenith angekommen. Es ist an der Zeit künftig neue Weg zu beschreiten." Alte Wege beschreitet dafür Heinzl. Er kehrt zurück in den ORF und wird dort ab 2010 charmante Seitenblicke auf die heimische Society-Gesellschaft werfen.