de // Der deutsche Kommunikationsverband kürte gestern Abend in Frankfurt zum elften Mal die Best-of-Business-Award-Preisträger. Ein Grand Prix, zehn goldene, elf silberne und fünfzehn bronzene BoB´s stehen seit heute früh in Agenturen. Der Grand Prix ging an Publicis Hamburg für "Welcome to Germany". Fünf Awards gingen an Ogilvy.