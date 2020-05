at, ch // Christian Konrad, Generalanwalt von Raiffeisen ist ein mächtiger Mann. Seine hintergründige Wirkung entfaltet Konrad in Österreichs Medienunternehmen und auch in der Politik. Konrads Macht versetzt FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache in polemische Raserei. Die Neue Zürcher Zeitung widmet dem "heimlichen Kanzler Österreichs" ein Porträt.