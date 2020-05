at // Franziska Zehetmayr übernimmt von Gerda Strass-Hortwig das Corporate Affairs-Management bei Mars Austria. Strass-Hortwig geht nach 25 Jahren im Unternehmen in Pension. Zehetmayr ist seit 1994 für Mars Austria tätig. Zuletzt war sie für das Marketing des Süßwaren-Portfolios am österreichischen Markt verantwortlich.