Zecken, Zoos und Schanigärten

at // Aus den soeben veröffentlichten ÖWA April-Zahlen und zwei Vergleichen ergeben sich auch unterschiedliche Bilder. Legt man die neuen Zahlen österreichischer Online-Werbeträger über die Zählergebnisse des April 2008 zeigt sich im Schnitt eine schön ansteigende Wachstumkurve. Ausnahmen sind ProSieben.at und Vorarlberg Online. Beide Angebote erreichen im Vormonat weniger Unique Clients als im Jahr davor. In der, nicht ganz korrekten Relativierung der April- an den März-Daten zeigt sich jedoch, dass nahezu alle ÖWA-Angebote Nutzungseinbussen zu verzeichnen hatten. atmedia.at