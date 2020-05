Zechners Nespresso-Aufgaben

Zechner kommt von Juvena Produits de Beaute und wechselte als Trade Marketing-Spezialistin zu Nespresso CEE in Wien. In ihren neuen Verantwortungsbereich fällt der Ausbau der Marke zur Ultimate Coffee Experience und zuThe Icon of perfect Coffee wordlwide. Sie wird die internationalen Marketing- und PR-Strategien mit den lokalen Marketing-Managern in die jeweiligen Märkte transferieren.



