Zechner bewirbt sich

Zechner wird in der Öffentlichkeit seit Wochen als aussichtsreichste Kandidatin geführt, hatte jedoch bislang ihre Bewerbung dementiert. Sie nimmt zu ihrer Bewerbung keine Stellung und will die für 15. September anberaumte Direktorenwahl am Küniglberg abwarten. Ob die Kronen Zeitung-Unterstützung und der "Bewerbungsbrief" von Michael Jeannée ihre wohltuende Wirkung auf Zechners nun erfolgten Schritt entscheidender Impuls waren ist zwar hypothetisch aber denkbar und nachvollziehbar.