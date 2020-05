ZDFs next Gottschalk

deDem Nachrichtenmagazin Spiegel kam zu Ohren, dass das ZDF mit etwas, beim öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich Verpöntem die Nachfolge von Thomas Gottschalk regeln könnte. In den obersten ZDF-Gremien scheint die Idee herumzugeistern den oder die Wetten dass... next Couch-Moderatorin oder Moderator via Casting-Show öffentlich zu küren. Eine nette Idee, die sich kaum gegen die herkömmliche nicht-öffentliche Auswahlmethode durchzusetzen vermag.