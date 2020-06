ZDF-Intendant Bellut hält "Wetten, dass..?"-Zukunft offen

ZDF-Intendant Thomas Bellut hält die Zukunft von "Wetten, dass..?" offen. "Ich weiß es wirklich nicht", sagte er dem Handelsblatt auf die Frage, wie lange es die Show noch gebe: "In diesem Jahr werden wir sehen, wie stark die Marke noch ist."

Das Format und vor allem Moderator Markus Lanz waren wegen sinkender Quote zuletzt in die Kritik geraten. Die nächste "Wetten, dass..?"-Ausgabe kommt am 5. April aus Offenburg.

