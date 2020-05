Zapper, Stammgäste, Platzhirsche, Newcomer

Vermarkter- und Vermarktungsanalyse

Für Puls 4 identifiziert Johanna Grüblbauer mit ihrem Projektteam Vermarkter, die die Werbeflächen und -zeiten von Medien aller Gattungen bewirtschaften und erhebt den aktuellen Grad der Konzentration dieses Markt-Segments. Darauf folgt die Gegenüberstellung der Werbewerte von Flächen- und Zeitprodukten der Werbeträger. Daraus ermittelt Grüblbauer aus dem Verhältnis Werbewert und Reichweite Effizienz-Parameter. Begleitend dazu erfasst dieses Projektteam Mess-Systeme, die als Entscheidungsgrundlage für die Planung von Media-Einsätzen dienen.

Gläserne Online-TV-Nutzer

IP Österreich holt sich vom FH St. Pölten-Projektteam unter der Leitung von Harald Wimmer Daten und Fakten zur Soziodemografie und zu Affinitäten von Online-TV-Nutzern in Österreich. Diese Analyse erfolgt mittels Befragung. 500 bis 1.000 Menschen werden via RTLnow.at, VoxNow.at und SuperRTLnow.at nach Alter, Geschlecht, Bildung, etc. befragt und um Aussagen zu Affinitäten zu verschiedenen Programm-Formaten auf den drei Plattformen gebeten. Zusätzlich wird das Werbeakzaptenz-Niveau dieser Zuschauer ermittelt.



Die Ergebnisse dieser Online-TV-Nutzer-Analyse wird vergleichbaren Ergebnissen von Zuschauer linearer TV-Programm gegenübergestellt. Daraus ergeben sich Parallelen, Ähnlichkeiten oder Diskrepanzen.



