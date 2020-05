Zalando schreit vor Glück

Und 50 Prozent dieses Umsatzes erwirtschaftet das E-Commerce-Unternehmen außerhalb Deutschlands. Aktuell ist Zalando in zwölf europäischen Märkten operativ tätig. Die jüngsten Expansionsschritte machte das Unternehmen in die Märkt Dänemark und Finnland.



In Österreich erwirtschaftet das Unternehmen, laut einer aktuellen Berechnung des EHI Retail Institute 10,1 Millionen Euro Umsatz und damit beispielsweise mehr E-Commerce-Umsatz als EHI für Billa annimmt und ausweist.



Und das Momentum in dieser Umsatz-Entwicklung wird auch im aktuellsten Spot thematisiert. Er trägt bezeichnenderweise den Titel Virus.