Zalando im Umsatz-Glück

Zalando nennt als Grund für diese Umsatz-Entwicklung den "stetigen Ausbau der Marktposition in den bereits etablierten Ländern sowie die Erschließung vier neuer Märkte in der zweiten Jahreshälfte 2012".



Über die gesamte Profitabilität des Online-Handelsunternehmens lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Die Wachstums- und Expansionsorientierung ermöglicht den Rückschluß, dass das Erreichen der Gewinnschwelle ein mittelfristiges Ziel ist. Beziehungsweise die Profitabilisierung von innen heraus also aus den Kernmärkten heraus sukzessive in marktabhängigen Break-Even-Zyklen erfolgt. In der Kernregion Deutschland, Österreich und Schweiz hat Zalando nach eigenen Aussagen in der ersten Jahreshälfte 2013 bereits erreicht.



Die Entwicklungsdynamik und das selbst auferlegte Wachstumsversprechen bewogen den kanadischen Investment-Fonds Ontario Teachers’ Pension Plan im E-Commerce-Unternehmen einzusteigen. Der Pensions-Fonds, der sich im Bekleidungsmarkt auch an der Marke Helly Hansen beteiligt hat, erwarb zwei Prozent der Gesellschaftsanteile an Zalando.



Der Online-Retailer will diesen Kapital-Zufluß wiederum dazu nutzen, um die Mittel in das weitere Wachstum in allen 14 Märkten, in denen Zalando operativ tätig ist, zu investieren.



atmedia.at