Zalando ersetzt Postler durch Polizisten

Das ist der zwölfte Spot von Zalando, der Schrei-vor-Glück-Kampagne.



Das Unternehmen teilt mit, dass es mit dieser Kampagnenführung innerhalb von fünf Jahren auf eine "Markenbekanntheit von über 85 Prozent in allen etablierten und von über 60 Prozent in fast allen neuen Märkten" brachte.



Der Spot wird ab 25. August 2013 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Belgien eingesetzt und ab September in Werbeblöcken von TV-Programmen in allen skandinavischen Märkten platziert.