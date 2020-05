Zalando erhält frisches Kapital

Die russische Investmentfirma DST Global besitzt nun neun Prozent an dem Online-Retail-Unternehmen. Nach dessen Einstieg Ende Jänner, Anfang Februar erfolgte eine rasche Aufstockung der Anteile. Wie hoch der Anteil des schwedischen Investors Kinnevik ist, ist unklar. Das Unternehmen ist grundsätzlich an Rocket Internet beteiligt. Beide Gesellschafter übten eine Option auf eine Erhöhung ihrer Zalando-Anteile aus, die ihnen in der Finanzierungsrunde im Jänner 2012 eingeräumt wurde.



Es wird kolportiert, dass Zalando diese Finanzierungsrunde 37 Millionen Euro einbringen könnte. Voraussetzung dafür ist, dass der kolportierte Marktwert des E-Commerce-Unternehmens von 370 Millionen Euro auch der tatsächliche Marktwert ist.