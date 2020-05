Zahnloser Werberat

Unabhängige Kontrollinstanz

Bei über 200 Beschwerden in den Jahren 2008 und 2009 - doppelt so viele Fälle wie 2007 - mahnt der Rat nur in jedem fünfzigsten Fall einen Kampagnenstopp an, schilt Schwentner das Selbstkontroll-Organ der Branche. "Die Selbstregulierung durch die Wirtschaft reicht nicht aus", beklagt die Abgeordnete. Sie fordert "eine unabhängige Stelle, die im Fall von sexistischer Werbung besser durchgreifen kann".