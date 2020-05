Zahnärzte machen den Mund auf

Die gezeigten vier Sujets, der anlaufenden Awareness-Kommunikation treten in Form von Postern und Foldern in Zahnarzt-Praxen österreichweit auf. Sie sollen Bewusstseinsbildung auslösen und argumentieren mit Gründen für Selbstbehalten und weshalb zahnmedizinische Versorgung mitunter zu bezahlen sei.



Weiters besteht das Media-Mix dieser Kampagne aus den kammer-eigenen Online-Medien und Pressearbeit.



Unter Einsatz dieser Aufklärungskommunikation will die Österreichische Zahnärztekammer, wie deren Präsident Hannes Westermayer erklärt, "eine optimale Basisversorgung jedes Patienten mittels abrechenbarer Kassenleistungen ohne Selbstbehalte" erreichen.

Credits:

Auftraggeber: Österreichische Zahnärztekammer; Kontakt: Claudius Ratschew.



Kreativ-Agentur: Habesohn, Doucha; Konzept: Michael Jandrisits; Kundenbetreuung: Martin Neuhaus; Art-Direktor: Christian Wiesinger;

PR-Agentur: Dialogium.