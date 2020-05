Zahllose Gewinner

Zwei Awards gehen in der Kategorie Titelseite/ Regionalzeitungen an die Kleine Zeitung. Ein Award geht an Die Presse und an die Tiroler Tageszeitung sowie eine lobende Erwähnung für die Titelseite vom 16. März 2009 an die Oberösterreichischen Nachrichten.



In der Kategorie Titelseite/Überregionale Zeitung bringen acht Titelseiten der Die Presse weitere zwei Awards, dem Kurier und dem WirtschaftsBlatt jeweils einen Award. In der Kategorie Titelseiten/Wochenzeitung wird die Wochenzeitung Falter für drei Titelseiten mit einem Award gelobt.

In der Kategorie Sektions-Titelseiten/Überregionale Zeitung erhält die Salzburger Nachrichten für zwei Wochenend-Seiten einen Award.



In der Kategorie Fotografie/Bildschnitt werden Die Presse und der Falter als beispielgebend ausgewiesen. Die Wochenzeitung kann auch in der Kategorie Fotografie Perspektive punkten.

In der Kategorie Visualisierung schaffen es einmal mehr Falter und Oberösterreichische Nachrichten. Die Presse wird in der Kategorie Beilagen für das "Amerika-Spezial vom 29. Oktober 2008 und die Salzburger Nachrichten für " Weihnachten 200ß8" mit einem Award gewürdigt.

In der Kategorie Magazine geht ein Award an Die Presse für die Ausgabe des Schaufenster vom 4. September 2009.

Im Wettbewerb der Kategorie Sonderseiten punktet Salzburger Nachrichten mit einem Award.



Küpper waren darüber hinaus in der Kategorie Konzept die Kleine Zeitung und Salzburger Nachrichten eine Würdigung wert. Sowie Die Presse am Sonntag in der Kategorie Innovation auch noch als überdurchschnittlich bewertet wurde.