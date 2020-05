yumy fördert Wissensteilung

Strohmer und Schubert haben es sich zur Aufgabe gemachte diesen Prozess des Teilens so einfach und effektiv wie möglich zu machen. Registrierungen entfallen ebenso wie die Vernetzung per Facebook oder der Austausch von Mail-Adressen, erläutern sie die operativen Voraussetzungen ihrer Entwicklung.



Das Sharen von Links erfolgt "seamless", worunter die endgeräte-unabhängige Nutzung von yumy zu verstehen ist. Weiters werden nur relevante also in unmittelbarer Verbindung mit dem jeweiligen Nutzerkreis stehende Links angezeigt. Private Links sind wiederum nur für den jeweiligen Eigentümer sichtbar. So charakterisieren Strohmer und Schubert die Funktionalität ihres Dienstes.



Beide stehen mit yumy am Beginn ihres Start-up-Lebens und bauen dieses auf ihrem universitärem Ausbildungsfundament, das sie an der Wirtschafts- und der Technischen Universität Wien erwarben auf.



Funding steckt in dem Jung-Unternehmen keines, betonten die beiden Gründer.



atmedia.at