YouTubes TV-Offensive

Produzenten, Premium Content, Werbegelder

Diese Investition, die als Anschubfinanzierung definiert ist, skizzierte Robert Kyncl, Vice President Global Content, im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas vor. YouTube wird diese Mittel nicht in den Kauf von Inhalten oder Rechten investieren sondern will damit Produzenten - Profis wie Anthony Zuiker und Startups - und bereits tätigen Plattform-Grössen wie Machinima finanzieren.



Neben der Herstellung der TV-Fähigkeit von YouTube, die durch das Programm und die künftige Nutzung am Fernseher hergestellt wird, basiert das Channel-Konzept auf Zielgruppen. Mit zielgruppenspezfischem Premium-Content soll die Werbevermarktung zu florieren beginnen. Der Produzenten-Finanzierung liegt wiederum die Strategie zugrunde, dass derartige Anbieter zu weitaus niedrigeren Kosten als bislang ihre Formate und Inhalte weltweit bereitstellen und verfügbar machen können.