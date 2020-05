YouTube führt AdWords für Videos ein

Das ist einmal die Möglichkeit eigenen Video-Content per Keywords im YouTube-Search-Index besser gereiht zu bekommen und dann die Gelegenheit nachgefragte Video-Inhalte und deren Reichweite als Umfelder für eigene Anzeigen zu nutzen.



Weitere Synergie-Effekte lassen sich über die Kombination von YouTube-Reichweiten und der Nutzungsdynamik des Google Display Networks erzielen. AdWords for Videos ist klassischerweise ein Performance-Produkt. Bezahlt wird nur der als "Engaged View" definierte Werbekontakt.



Im Schnitt lässt sich mit einem YouTube-Video Website-Traffic um 20 Prozent steigern und die Menge der Search-Anfragen um fünf Prozent steigern.



Zur Einführung von AdWords for Video verschenkt Google 50 Millionen US-Dollar Google AdWords-Volumen. AdWords-Neulinge bekommen 75 Dollar AdWords-Volumen für eine Video-Kampagne mit der, so das Versprechen, "mehr als 1.500 Kundenkontakte" über YouTube erzielt werden können.