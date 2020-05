YouTube etabliert Channel-Monetarisierung

Diese Monetarisierung ist derzeit erst für Content-Schaffende in zehn Märkten - Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Japan, Mexiko, Südkorea, Spanien, Großbritannien und USA - möglich. Die Ausweitung auf weitere Märkte soll in den kommenden Monaten erfolgen.



Den Auftakt zur Bezahl-Pflicht in jenen Channels, die dieses Geschäftsmodell wählen, steht eine vierzehntägige kostenlose Nutzung.



Seit Start des Paid-Channel-Pilotversuchs entstanden in dessen Rahmen 71 YouTube-Angebote. Ob dieses Geschäftsmodell künftig allen Content-Schaffenden zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch unklar.