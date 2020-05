YouTube-Drama

Hollywood-Hilfe

Daraus folgt: YouTube hat zu wenig davon und braucht mehr Premium-Content. Dieser Inhalte wiederum lässt sich nicht nur über Werbung refinanzieren sondern auch als Paid Content per Abo-Modelle. Auf dieser Ebene laufen derzeit die Gespräche. YouTube verhandelt derzeit mit Hollywood-Studies um an diese Inhalte zu kommen. Dort trifft das Videoportal wiederum auf das Problem der Studios, die aus bestehenden Verträgen mit TV-Stationen herrühren. Die wollen ihre Seher wiederum nicht an YouTube verlieren. Und es gibt für das Videoportal, zumindest noch ein Problem: Hulu.com. Hulu hat den Content den YouTube nicht hat und braucht.



atmedia.at