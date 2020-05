YouTube.at-Reichweite monetarisiert

Die Werbewirtschaft spricht auf dieses neue Google Austria-Angebot voll an.



Am 11. April 2013, dem Launch-Tag von YouTube.at, und deren "Premiere"-Reichweite sicherte sich Red Bull für einen Online-Flight im Rahmen der derzeit laufenden Produkteinführung von Red Bull Zero.



Für die Media-Arbeit hinter dieser Tagesreichweiten-Kampagne mit Exklusiv-Platzierung ist Initiative Austria verantwortlich.



Am darauffolgenden Tag, dem 12. April 2013, gehörte dieser Startseiten-Platz und die darüber generierte Tagesreichweite tele.ring. Die Mobilfunk-Marke war mit den oben abgebildeten Masthead-Ad eingebucht. MediaCom Vienna buchte das von Tunnel23.com gestaltete Werbemittel ein.



Seither wurden auf der YouTube.at-Startseite von beispielsweise Orange Austria, Samsung oder auch Spark7.com Werbebotschaften platziert.



Dieses neue Google-Angebot kann sowohl als Internet- als auch als TV-Reichweite durchgehen. Und ist in beiden Fällen, in Relation zu vergleichbaren Online- und TV-Kontakt-Verfügbarkeiten, ziemlich kompetitiv.



