YouTube.at läuft an

Die Austrifizierung der Plattform unterstützen wiederum Partner, die, hier manifestiert sich die Premium-Content-Strategie des Google-Unternehmens, professionell Inhalt produzieren und YouTube zum Aufbau, zur Ausschöpfung und der Gewinnung neuer Zielgruppen nutzen wollen.



Russmedia, Red Bull Media House, Fashion TV, 1000ps.at sind beispielsweise Content-Produzenten, die die erste Welle der YouTube.at-Content-Partner repräsentieren.



" Russmedia ist", wie André Eckert, Geschäftsführer von Russmedia Digital Wien im Rahmen der in Wien erfolgten YouTube-Vorstellung erklärte, "mit fünf Kanälen, die sich aus dem Portfolio des Medienunternehmens speisen mit dabei. Und wir wollen zügig dieses Angebot ausbauen". Für Russmedia spielen, neben der medialen und der vermarktungstechnischen Perspektive dieser Partnerschaft, wie Eckert argumentiert, technische Gründe eine Rolle: "Die YouTube-Bewegtbild-Technologie ist immer am letzten Stand und die Kanäle sind jederzeit in eigene Online-Medien-Angebot einbindbar." Daraus ergeben sich für ein Medien-Unternehmen Möglichkeiten Kosten einzusparen. Parallel dazu lassen sich die Channels werblich bewirtschaften.



Und für diese Bewirtschaftung steht eine entsprechendes Werbe-Inventar auf YouTube.at zur Verfügung, das, wie Google Austria-Country Manager Markus Kienberger erklärt, der Customer Journey der Nutzer folgt. An verschiedenen Punkten dieser Reise sind Werbemittel-Kontakte vorgesehen.



Auf der YouTube.at-Startseite ist das Masthead genannte, dynamische Format ein erster, reichweitenstarker "Empfänger" österreichischer Nutzer. Darauf folgt die Searchpage, wo die Suche beginnt und in der eine mehrere Formate umfassendes Inventar platziert ist. Danach folgt die Koppelung der Aufmerksamkeit und der Kontakte, die ein Video generiert, mittels PreRoll-Spot. Hier kommen die im Jahr 2010 eingeführten TrueView-Spots zum Einsatz. Worunter grundsätzlich das Abrechnungsmodell nach Cost-per-View zu verstehen ist. Die PreRoll-Spots werden nur als Sichtkontakt abgerechnet, wenn Nutzer den Werbefilm in voller Länge sahen.



Der Reigen dieser Display-Formate mündet in Branded oder Brand Channels und somit in Content Marketing-Aktivitäten.

YouTube-Content-Partner Michael Buchinger