Your Family Entertainment bestellt Programmverantwortliche

Stefan Piech, Vorstandsvorsitzender der Your Family Entertainment AG, begründet Robinets Engagement mit ihrer "langjährigen Expertise im TV-Geschäft" und zwar im "Auf- und Ausbau von Sendern sowie im internationalen Handel mit Kinder- und TV-Programmen".



Robinet kommt von Deluxe Television und war dort unter anderem als Head of Pay-TV tätig. Ihr oblag der Launch von Deluxe Lounge HD. Weiters baute sie in München zwei Pay-TV-HD-Musikkanäle auf. Robinets weitere berufliche Stationen waren die Unternehmen EM.Entertainment, Cybernet und Twest. Sie löst bei Your Family Entertainment wiederum Bernd Brunner ab, der für die Einführung von RiC verantwortlich ist und das Unternehmen nach der Markteinführung des Senders zum Jahresende verlässt.



