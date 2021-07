Yoc verkauft Belboon

Dem Mobile Advertising-Dienstleister entsteht im Zuge der Abwicklung dieser Transaktion und mit Beendigung des Geschäftsjahres 2014 ein ergebniswirksamer, positiver Effekt von "voraussichtlich rund 3,2 Millionen Euro".



Belboon war im Jahr 2006 gegründet worden. In dieses Unternehmen wurde im Jahr 2009 das Affiliate Network adbutler hineinfusioniert worden. Belboon ist in den Bereich Mobile Affiliate Marketing und im performanten Mobile App-Download-Tracking international tätig.



Yoc entwickelt seine Mobile Advertising-Geschäft derzeit immer weiter in Richtung Programmatic Mobile Advertising und somit in die Echtzeit-Vermarktung von mobilem Werbe-Inventar weiter. Der Erlös des Belboon-Verkaufs soll, wie es heißt, in diese Produkt- und Service-Entwicklung fließen.