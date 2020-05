Yoc restrukturiert mit Fremdkapital

Aktionäre der Yoc AG schießen dazu insgesamt 1,4 Millionen Euro in Form von Darlehen zu. Mit diesen Mitteln entfällt eine kurzfristige Kapital-Erhöhung. Diese Darlehensfinanzierung soll als "erster Baustein zur langfristigen Unternehmensfinanzierung" dienen.



Die laufende Yoc-Restrukturierung zielt auf eine "signifikante Verbesserung der Ertragslage" und die Optimierung der Produktentwicklung ab. Letztere konzentriert sich auf Programmatic Selling, also den automatisierten Handel mobilen Werbe-Inventars, Performance Marketing und Yoc Audience, ein Produkt, das sich um die Effizienz und Effektivität in der mobilen Zielgruppen-Ansprache dreht.



Abgesehen von der Entwicklung des Vermarktungsgeschäfts geht es bei Yoc derzeit um eine Umgestaltung der Organisationsstruktur und die dafür notwendigen Schlüssel-Positionen.