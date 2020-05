Yoc macht Umsatz mit Mobile Media

Für das Umsatz-Wachstum im beendeten Wirtschaftsjahr sorgte der Geschäftsbereich Media. Yoc konnte hier von 2010 auf 2011 ein 73-Prozent-Wachstum lukrieren und erwirtschaftete nach 11,8 nun 20,3 Millionen Euro Umsatz.



Dafür muss die Gruppe im zweiten Geschäftsfeld, Mobile Technology, das auch von der zuvor erwähnten Bereinigung und Fokussierung betroffen ist, einen Umsatz-Rückgang von 18,7 auf 13,0 Millionen Euro in Kauf nehmen. Dieses Ergebnis ist weiters von "langen Projektlaufzeiten, verzögerter Umsatzrealisierung und einem stark angestiegenen Auftragsbestand" gekennzeichnet.



Die Yoc-Gruppe erwirtschaftet 50 Prozent seines Umsatz außerhalb des Heim-Marktes Deutschland. Die Media-Units in Deutschland, Spanien, Österreich und Großbritannien, teilt Yoc mit, stärkten im Wirtschaftsjahr 2011 die Gesamtposition der Gruppe in Europa.