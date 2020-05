Yoc macht Kohle

Eine, nur als "Ergebnis" und sonst nicht näher definierte betriebswirtschaftliche Kennzahl, wird als um 22 Prozent auf 1,0 Millionen Euro gestiegen, ausgewiesen. 54 Prozent des genannten Umsatzes entfallen auf Mobile Technologie und 46 Prozent auf Media. Die Gruppe erwirtschaftete 37 Prozent oder 3,3 Millionen Euro in Märkten außerhalb Deutschlands wie etwa in Österreich. Zum Ende des Wirtschaftsjahres soll ein Umsatz von 36,0 bis 38,0 Millionen Euro in der Bilanz stehen.