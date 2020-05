Yoc launcht App-Werbeformat

Mobile Blüte

Darüber hinaus zeichnet sich das Werbemittel, wie Dirk Kraus, Vorstandsvorsitzender der Yoc AG skizziert, durch dessen Content-Targeting-Fähigkeiten und Einbindbarkeit in standardisierte Messmethoden aus.



Optisch tritt Ad Plus zunächst als Mobile Banner auf. Per Klick öffnet sich das Format und legt sich über den Smartphone-Monitor. Darin können in Folge Bildergalerien, Videos, 360-Grad-Ansichten oder Wallpaper dargestellt oder Couponing-Angebote integriert werden. Darüber hinaus lassen sich Social Networking-Schnittstellen und -Tools integrieren. Über den Close-Button schließt sich Ad Plus.



Zur Auslieferung des Formats stehen sechs technische Targeting-Varianten - Operator-, Geo-, Age-, Gender- und Time-Targeting sowie Frequency Capping - einzeln oder in Kombination sowie das Umfeld-Targeting, mit dem die werbetragende App definiert werden kann.



Ad Plus ist zunächst für iPhone- und iPad-Kampagnen verfügbar. Die Android-Variante folgt in den kommenden Wochen. Die Format-Launch-Kampagne von Ad Plus führt MEC Frankfurt für Wilkinson durch.



