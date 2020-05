Yoc hadert mit Produkten

Internationales Geschäft hilft Yoc

Das EBITDA-Ergebnis entwickelte sich in der Gegenüberstellung des aktuellen und des vorjährigen Neun-Monate-Ergebnisses um 217 Prozent und das Ergebnis nach Steuern stürzte um 1.617 Prozent von 482.000 auf 6,83 Millionen Euro ab.



Konkret geht es um Neueinführungen von Produkten im Segment Mobile Technology, wie etwa die Smart Web App, deren Projektlaufzeiten zu lange sind und deshalb zu verzögerter Umsatz-Realisierung führt. Davon, dem daraus resultierenden hohen Auftragsbestand in Höhe von 1,8 Millionen Euro zum Ende des dritten Quartals und ein schwacher Auftragseingang belasten das Yoc-Zwischenergebnis ebenso wie ein außerordentliche Abschreibung in Höhe von 4,7 Millionen Euro.



Dagegen entwickelt sich das Geschäftssegment Media überproportional. Dessen Umsatz stieg, wie der Perioden-Vergleich zeigt, um 67 Prozent von 8,4 auf 14,0 Millionen Euro. Dieses Wachstum kommt aus den drei Produktbereichen Yoc Media Network, Yoc Performance Network sowie dem Affiliate-Marketing-Network belboon. Das Geschäft außerhalb Deutschlands macht - Betrachtungsbasis ist der Umsatz - 47 Prozent aus. Der Umsatz zum 30. September stieg auf 10,8 Millionen Euro und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 82 Prozent.



Die Yoc-Gruppe peilt für das Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von bis zu 32,0 Millionen Euro an.