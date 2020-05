Yoc erfüllt Prognose

Beschleunigendes Umsatzwachstum

Das Umsatz-Ergebnis wurde mit den "höchsten Neukundengewinnen seit Gründung" erzielt. Indikator für die Entwicklung des operativen Ergebnisses ist der positive Cash-Flow von "voraussichtlich rund 1,0 Millionen Euro" im vierten Quartal 2010. Die Yoc Gruppe will 2011 die Konjunktur im Mobile Markt abschöpfen und rechnet in diesem Geschäftsjahr "mit einem beschleunigten Wachstum des Umsatzes in Höhe von 20 bis 25 Prozent".