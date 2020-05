yelster digital launcht 123pages

Die Monetarisierung von 123pages erfolgt über Display-Advertising, Affiliate-Marketing, Premium-Services für Firmenkunden und Gelbe Seiten-Partner.



Der strategische Sinn hinter 123pages ist offensichtlich. Google und Facebook drängen mit verschiedenen Produkten in den lokalen Werbemarkt und werden auch Classifieds-Geschäft ihre Schäfchen ins Trockene bringen. 123pages ist ein Mittel, um sich in diesem Wettbewerb einen Platz zu schaffen und einen Wettbewerb überhaupt zu sichern.



Deshalb, so Clouet des Pesruches, ist 123pages auch nicht als austro-französisches Projekt definiert sondern soll zügig in Europa ausgerollt werden. Der erste Schritt führt in den zweiten von Pages Jaunes, dem Mutter-Unternehmen von yelster digital, operativ bearbeiteten Markt Spanien. Und das alles "powered by" österreichischer Such-Technologie, wie der CEO betont.



