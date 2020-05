Yelp kauft Qype

Um welchen Preis sich Qype von yelp kaufen ließ, lässt sich aus Quellen schließen, die nicht in den beiden Unternehmen angesiedelt sind. Es wird ein Kaufpreis von 50 Millionen Dollar kolportiert.



yelp ist derzeit in 19 Märkten mit Communities vertreten, verfügt über 30 Millionen Bewertungen und generierte bislang auf dieser gesamten Plattform rund 78 Millionen monatliche Unique Visitors.



yelp weist für das am 30. September 2012 geendete Quartal folgende ungeprüften betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus: 36,4 Millionen US-Dollar Umsatz; 2,2 Millionen Dollar Adjusted EBITDA und einen Netto-Verlust von 2,0 Millionen Dollar.