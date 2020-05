euDie irische PR-Agentur Hopscotch Europe In One wurde von Yelp mit der PR-Kommunikation beauftragt. Die Agentur wird in den Märkten Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland tätig sein. Hopscotch soll die Wahrnehmung von Yelp und deren jeweilige Länder-Websites in den genannten Märkten steigern.