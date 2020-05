Yelp bereitet Börsegang vor

intYelp, das Betreiber-Unternehmen der Restaurant- und Shopping-Bewertungsplattform geht an die Börse und möchte mit dem geplanten Anteileverkauf 100 Millionen US-Dollar lukrieren. Yelp erwirtschaftete in den drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 58,4 Millionen US-Dollar und einen Verlust von 7,6 Millionen Dollar.