Ybrant und LGS Global fusionieren

Ybrant übernahm in den vergangenen fünf Jahren sieben Unternehmen zu hundert Prozent. Die letzte Akquisition war Lycos Inc. USA. Im Unternehmen stecken "mehr als 100 Millionen US-Dollar Eigen- und Fremdkapital" von Private Equity Fonds. Zu Ybrants Anteilseignern gehören institutionelle Investoren wie Oak Investment Partners und General Electric Asia Pacific Capital.



Das fusionierte Unternehmen ist in "mehr als 20 Märkten" weltweit mit über 1.200 Mitarbeitern tätig.



atmedia.at