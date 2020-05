Yasssu fördert Programmdirektoren

at // Yasssu launcht "My Yasssu". Damit können Nutzer nach individuellen Präferenzen Content für sich aggregieren und konsumieren. Mit dem Service, der kein Download, Plug-In und keine Synchronisation erfordert, kann man sein Informations- und Unterhaltungsprogramm selbst zusammenstellen. "Starre Medienangebote mit festen Beginnzeiten passen nicht mehr in unser mobile Gesellschaft. Da mussten wir etwas für die Konsumenten tun", kommentiert Roland Müller die Einführung des Service. Yasssu beliefert mit seine Medienlösungen Die Zeit, die Verlagsgruppe News, Börse Online, Der Standard und Gala. atmedia.at