de, at, chYasni erweitert sein Angebot an Personensuch-Dienstleistungen um das interessant betitelte Produkt Premium Überwachung. Nutzer dieses Produkts erhalten um 3,99 Euro monatlich "zu unbegrenzt viele Namen die aktuellsten Informationen per E-Mail". Die Auswahl kann mit verschiedenen Filter verfeinert werden.