Yain reist mit der Zielgruppe

Die Interaktions-Intensität auf der App wird in diesen Tagen in der Türkei durch Bild-Uploads, deren Bewertbarkeit und das Teilen stimuliert.



Alexander Knechtsberger, DocLX-CEO, erklärt die App zu "the next big thing!" und attestiert ihr das Potenzail "die Kommunikation unter Jugendlichen in Zukunft nachhaltig zu prägen".



Die Kooperation von DocLX und YC Media endet nicht mit dem Abreise der jungen X-Jam-Kunden am Ende der ersten Juli-Woche 2013. Hanisch erklärt, dass Yain die Event-Marke weiter durch andere Veranstaltungsformate begleiten, die voraussichtlich wieder mit der Kernzielgruppe der App korrelieren, wird.



