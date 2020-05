Yahoo kauft Summly

D'Aloisio wurde beim Aufbau und der Markteinführung vom Li Ka-Shing, zu dessen Konzern-Konglomerat unter anderem Hutchison Whampoa gehört, von Horizon Ventures und Angel Investor Ashton Kutcher unterstützt.



Summly arbeitet eng mit der News Corporation zusammen. 2012 wurde die App als Apple's Best App ausgezeichnet. Mit der erfolgenden Übernahme verschwindet Summly aus dem Apple-App-Portfolio und wird in Yahoo's-Mobil-Initiativen integriert. Respektive die App hört auf zu existieren und die dafür eingesetzte Technik wird von Yahoo in seine mobilen News-Services implementiert.



Und auch das Summly-Team wird Teil der Belegschaft des übernehmenden Unternehmens.



atmedia.at