int"From our perspective this partnership represents a big opportunity", kommentiert Biz Stone den Abschluß der Partnerschaft Twitter und Yahoo. 600 Millionen Yahoo-Nutzer repräsentieren diese grosse Chance für den Twitter-Gründer. Tweets werden in Yahoo!-Search, -Mail, -Sports, etc. zu finden sein. Und, so Stone, Yahoo wird eigene Twitter-Clients für ihre Kunden anlegen können.