Yahoo beginnt Serien-Streaming

Hanks erzählt in Electric City von einer Zukunftsgesellschaft und erörtert damit Gegenwartsfragen der Menschheit, die sich um Energie, Informationsfreiheit, Verbrechen und der Bestrafung, etc. drehen.



Die Serie weist eine Gesamtlänge von 90 Minuten auf. Zur Premiere am 17. Juli 2012 werden zehn Episoden, die variierende Längen zwischen fünf und sieben Minuten haben von Yahoo! TV gezeigt. Die weiteren Teile werden am 18. und 19. Juli zu sehen sein. Hanks leiht einem der in Electric City auftretenden Charaktere seine Stimme.



Yahoo! bereitet die Serie, die mit interaktiven Elementen und Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet ist, für die Rezeption via Computer, Tablet und Smartphone auf. Deren Zuschauer sollen sich bereits während der Ausstrahlung mit Hanks via Facebook und Twitter zu den Inhalten austauschen.